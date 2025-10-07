Saint Lucia officially opens 2025/2026 Cruise Season at Port Castries

Trinidad: Three Venezuelan females rescued from human trafficking networks
2024-09-03 08:23:33
Port Castries
Saint Lucia has officially opened its 2025/2026 cruise season. The opening ceremony took place on October 5, 2025, at Port Castries, which saw the attendance of government officials, tourism partners and industry stakeholders. The cruise ship Celebrity Reflection, captained by George, was also docked at the port to mark the start of the season.
Dr Ernest Hilaire, Minister for Tourism, Investment, Creative Industries, Culture, and Information, shared during his welcome address that Saint Lucia is a leader in the Caribbean in terms of tourism and highlighted the nation’s adventure activities. Visitors can enjoy hiking in the Piton Mountains, rainforest exploration, underwater adventures and local food tours.
The Saint Lucia Tourism Authority thanked the Ministry of Tourism, Saint Lucia Cruise Port, SLASPA, and Invest Saint Lucia for their continued support. They worked together to improve the cruise schedule to enhance visitor experience.
Sun, Oct 5: Norwegian Escape
Sun, Oct 5: Celebrity Reflection
Fri, Oct 10: SH Vega
Tue, Oct 14: Celebrity Reflection
Thu, Oct 16: Rhapsody of the Seas
Tue, Oct 21: Queen Elizabeth
Thu, Oct 23: Celebrity Reflection
Thu, Oct 23: Grand Princess
Sat, Oct 25: Zuiderdam
Sat, Oct 25: Carnival Venezia
Thu, Oct 30: Amera
November 2025
Sun, Nov 2: Caribbean Princess
Sun, Nov 2: Disney Magic
Sun, Nov 2: Royal Clipper
Tue, Nov 4: Celebrity Reflection
Wed, Nov 5: MS Insignia
Wed, Nov 5: Jewel of the Seas
Thu, Nov 6: Arvia
Thu, Nov 6: Mein Schiff 2
Fri, Nov 7: Enchanted Princess
Fri, Nov 7: Vision of the Seas
Sun, Nov 9: Seven Seas Splendor
Tue, Nov 11: Queen Elizabeth
Tue, Nov 11: Spirit of Discovery
Wed, Nov 12: Valiant Lady
Thu, Nov 13: Britannia
Fri, Nov 14: AIDAsol
Sat, Nov 15: Aurora
Sat, Nov 15: AIDAperla
Sat, Nov 15: Evrima
Sun, Nov 16: MS Insignia
Sun, Nov 16: Azamara Quest
Sun, Nov 16: Renaissance
Mon, Nov 17: Adventure of the Seas
Wed, Nov 19: Arvia
Wed, Nov 19: Valiant Lady
Wed, Nov 19: SeaDream II
Thu, Nov 20: Mein Schiff 2
Thu, Nov 20: Silver Shadow
Fri, Nov 21: Brilliance of the Seas
Fri, Nov 21: Rotterdam
Sat, Nov 22: Crystal Serenity
Sat, Nov 22: Britannia
Sat, Nov 22: AIDAblu
Sun, Nov 23: Britannia
Sun, Nov 23: MS Allura
Sun, Nov 23: Koningsdam
Sun, Nov 23: Silver Shadow
Sun, Nov 23: Emerald Sakara
Tue, Nov 25: Celebrity Ascent
Tue, Nov 25: Grand Princess
Wed, Nov 26: Marella Discovery 2
Wed, Nov 26: Valiant Lady
Thu, Nov 27: Vasco Da Gama
Thu, Nov 27: Norwegian Epic
Thu, Nov 27: Royal Clipper
Fri, Nov 28: Volendam
Fri, Nov 28: Enchanted Princess
Fri, Nov 28: Marella Discovery 2
Sat, Nov 29: AIDAperla
Sat, Nov 29: SeaDream II
Sat, Nov 29: Sea Cloud Spirit
Sun, Nov 30: Azamara Quest
December 2025
Mon, Dec 1: Marella Explorer
Tue, Dec 2: Brilliance of the Seas
Tue, Dec 2: Queen Elizabeth
Tue, Dec 2: Evrima
Wed, Dec 3: Arvia
Wed, Dec 3: Queen Mary 2
Thu, Dec 4: Mein Schiff 2
Thu, Dec 4: Norwegian Epic
Thu, Dec 4: Le Dumont D’Urville
Fri, Dec 5: Carnival Venezia
Fri, Dec 5: Norwegian Breakaway
Fri, Dec 5: Royal Clipper
Sat, Dec 6: Celebrity Ascent
Sat, Dec 6: AIDAmar
Mon, Dec 8: Enchanted Princess
Mon, Dec 8: Silver Shadow
Mon, Dec 8: Emerald Azzurra
Tue, Dec 9: Silver Spirit
Tue, Dec 9: Le Dumont D’Urville
Wed, Dec 10: MSC Virtuosa
Wed, Dec 10: Grand Princess
Thu, Dec 11: Explora 2
Thu, Dec 11: Norwegian Epic
Thu, Dec 11: Silver Shadow
Fri, Dec 12: AIDAsol
Fri, Dec 12: Renaissance
Fri, Dec 12: Emerald Sakara
Fri, Dec 12: Royal Clipper
Sat, Dec 13: AIDAperla
Sat, Dec 13: Club Med 2
Sun, Dec 14: Koningsdam
Sun, Dec 14: MS Insignia
Sun, Dec 14: Azamara Quest
Mon, Dec 15: Marella Explorer
Mon, Dec 15: Valiant Lady
Tue, Dec 16: Seven Seas Grandeur
Tue, Dec 16: MS Allura
Tue, Dec 16: Celebrity Ascent
Wed, Dec 17: Arvia
Wed, Dec 17: Le Bellot
Thu, Dec 18: Mein Schiff 2
Thu, Dec 18: Marella Discovery
Fri, Dec 19: Norwegian Epic
Fri, Dec 19: Brilliance of the Seas
Fri, Dec 19: Evrima
Sat, Dec 20: Britannia
Sun, Dec 21: Britannia
Sun, Dec 21: Silver Spirit
Sun, Dec 21: Emerald Sakara
Mon, Dec 22: MSC Virtuosa
Tue, Dec 23: Viking Sea
Tue, Dec 23: Silver Spirit
Tue, Dec 23: Queen Elizabeth
Tue, Dec 23: Seabourn Ovation
Wed, Dec 24: Valiant Lady
Wed, Dec 24: Spirit of Adventure
Wed, Dec 24: Ilma
Thu, Dec 25: Norwegian Epic
Thu, Dec 25: Costa Fascinosa
Thu, Dec 25: Le Bellot
Fri, Dec 26: Norwegian Sky
Fri, Dec 26: Silver Shadow
Fri, Dec 26: Royal Clipper
Sat, Dec 27: AIDAperla
Sat, Dec 27: Sea Cloud Spirit
Sat, Dec 27: Evrima
Sun, Dec 28: Seven Seas Mariner
Sun, Dec 28: Zuiderdam
Sun, Dec 28: Royal Clipper
Sun, Dec 28: Sea Cloud II
Mon, Dec 29: Azamara Quest
Mon, Dec 29: Azamara Onward
Mon, Dec 29: Volendam
Mon, Dec 29: Club Med 2
Mon, Dec 29: Sea Cloud Spirit
Tue, Dec 30: Seven Seas Grandeur
Tue, Dec 30: Valiant Lady
Tue, Dec 30: Arvia
Wed, Dec 31: Marella Explorer
Wed, Dec 31: Brilliance of the Seas
Wed, Dec 31: Viking Sea
Wed, Dec 31: Silver Ray
January 2026
Thu, Jan 1: Mein Schiff 2
Thu, Jan 1: Norwegian Epic
Thu, Jan 1: Viking Sea
Thu, Jan 1: Europa 2
Fri, Jan 2: Norwegian Sky
Fri, Jan 2: AIDAblu
Sat, Jan 3: Amera,
Sat, Jan 3: Britannia
Sat, Jan 3: Evrima
Sun, Jan 4: Britannia
Sun, Jan 4: Seabourn Ovation
Sun, Jan 4: Le Bellot
Mon, Jan 5: MSC Virtuosa
Tue, Jan 6: Costa Pacifica
Wed, Jan 7: Grand Princess
Wed, Jan 7: Silver Spirit
Wed, Jan 7: Sea Cloud Spirit
Thu, Jan 8: Silver Shadow
Thu, Jan 8: Celebrity Ascent
Thu, Jan 8: Norwegian Epic
Thu, Jan 8: Evrima
Fri, Jan 9: Marella Discovery 2
Fri, Jan 9: Carnival Conquest
Fri, Jan 9: Emerald Sakara
Fri, Jan 9: Royal Clipper
Fri, Jan 9: Club Med 2
Sat, Jan 10: AIDAperla
Sun, Jan 11: Seabourn Ovation
Sun, Jan 11: Royal Clipper
Sun, Jan 11: Le Bellot
Mon, Jan 12: Norwegian Sky
Mon, Jan 12: Viking Sea
Mon, Jan 12: MS Nautica
Tue, Jan 13: Brilliance of the Seas
Tue, Jan 13: Queen Elizabeth
Wed, Jan 14: Marella Explorer
Wed, Jan 14: Arvia
Wed, Jan 14: Ilma
Thu, Jan 15: Silver Shadow
Thu, Jan 15: Mein Schiff 2
Thu, Jan 15: Norwegian Epic
Thu, Jan 15: Evrima
Thu, Jan 15: Sea Cloud II
Fri, Jan 16: Queen Victoria
Fri, Jan 16: Ventura
Fri, Jan 16: Hebridean Sky
Sat, Jan 17: Wind Spirit
Sat, Jan 17: Celebrity Ascent
Sat, Jan 17: Britannia
Sun, Jan 18: Britannia
Sun, Jan 18: Emerald Sakara
Mon, Jan 19: MSC Virtuosa
Tue, Jan 20: Wind Surf
Tue, Jan 20: Odyssey of the Seas
Tue, Jan 20: Explora 2
Wed, Jan 21: Iona
Wed, Jan 21: Enchanted Princess
Wed, Jan 21: Norwegian Sky
Wed, Jan 21: Wind Surf
Wed, Jan 21: Sea Cloud Spirit
Thu, Jan 22: Viking Sea
Thu, Jan 22: Norwegian Epic
Fri, Jan 23: AIDAsol
Fri, Jan 23: Renaissance
Fri, Jan 23: MS Insignia
Fri, Jan 23: Royal Clipper
Sat, Jan 24: AIDAperla
Sat, Jan 24: Caribbean Princess
Sat, Jan 24: Silver Spirit
Sat, Jan 24: Le Bellot
Sun, Jan 25: Seabourn Ovation
Sun, Jan 25: Viking Sea
Sun, Jan 25: Carnival Conquest
Sun, Jan 25: Royal Clipper
Mon, Jan 26: Mein Schiff 3
Mon, Jan 26: Silver Shadow
Mon, Jan 26: Le Dumont D’Urville
Tue, Jan 27: Arvia
Tue, Jan 27: Silver Spirit
Tue, Jan 27: Ilma
Wed, Jan 28: Marella Discovery 2
Wed, Jan 28: Marella Explorer
Wed, Jan 28: Wind Surf
Thu, Jan 29: Celebrity Ascent
Thu, Jan 29: Mein Schiff 2
Thu, Jan 29: Norwegian Epic
Fri, Jan 30: Brilliance of the Seas
Sat, Jan 31: Britannia
Sat, Jan 31: Artania
Sat, Jan 31: Le Bellot
February 2026
Sun, Feb 1: Britannia
Sun, Feb 1: Viking Sea
Mon, Feb 2: Odyssey of the Seas
Mon, Feb 2: Norwegian Sky
Mon, Feb 2: Le Dumont D’Urville
Mon, Feb 2: SeaDream
Tue, Feb 3: Queen Elizabeth
Tue, Feb 3: Star Seeker
Wed, Feb 4: Valiant Lady
Wed, Feb 4: Silver Spirit
Wed, Feb 4: Sea Cloud II
Thu, Feb 5: Majestic Princess
Thu, Feb 5: Norwegian Epic
Fri, Feb 6: MSC Virtuosa
Fri, Feb 6: Emerald Sakara
Fri, Feb 6: Royal Clipper
Fri, Feb 6: Le Bellot
Sat, Feb 7: AIDAperla
Sat, Feb 7: Marella Discovery 2
Sat, Feb 7: Evrima
Sun, Feb 8: Royal Clipper
Mon, Feb 9: Explora 2
Mon, Feb 9: Sea Cloud II
Tue, Feb 10: Valiant Lady
Tue, Feb 10: Silver Shadow
Tue, Feb 10: Club Med 2
Wed, Feb 11: Ilma
Wed, Feb 11: Marella Explorer
Wed, Feb 11: Arvia
Wed, Feb 11: Viking Sea
Wed, Feb 11: Norwegian Sky
Thu, Feb 12: Mein Schiff 2
Thu, Feb 12: Norwegian Epic
Thu, Feb 12: SeaDream II
Fri, Feb 13: Grand Princess
Fri, Feb 13: Seabourn Ovation
Sat, Feb 14: MS Allura
Sat, Feb 14: MS Insignia
Sat, Feb 14: AIDAblu
Sat, Feb 14: Evrima
Sun, Feb 15: Caribbean Princess
Sun, Feb 15: Seabourn Ovation
Sun, Feb 15: Emerald Sakara
Sun, Feb 15: Star Clipper
Mon, Feb 16: MSC Virtuosa
Tue, Feb 17: Seven Seas Grandeur
Tue, Feb 17: Costa Pacifica
Wed, Feb 18: Grand Princess
Thu, Feb 19: Celebrity Ascent
Thu, Feb 19: Norwegian Epic
Fri, Feb 20: Norwegian Sky
Fri, Feb 20: AIDAsol
Fri, Feb 20: Royal Clipper
Sat, Feb 21: AIDAperla
Sat, Feb 21: Viking Sea
Sat, Feb 21: MS Insignia
Sat, Feb 21: Silver Spirit
Sun, Feb 22: Royal Clipper
Mon, Feb 23: Silver Shadow
Tue, Feb 24: Queen Elizabeth
Tue, Feb 24: Bolette
Wed, Feb 25: Marella Explorer
Wed, Feb 25: Arvia
Wed, Feb 25: SeaDream II
Thu, Feb 26: Mein Schiff 2
Thu, Feb 26: Ambience
Thu, Feb 26: Norwegian Epic
Fri, Feb 27: Norwegian Sky
Fri, Feb 27: Carnival Venezia
Sat, Feb 28: Celebrity Ascent
Sat, Feb 28: Britannia
March 2026
Sun, Mar 1: Britannia
Sun, Mar 1: Seabourn Ovation
Mon, Mar 2: Renaissance
Mon, Mar 2: Silver Ray
Mon, Mar 2: Club Med 2
Tue, Mar 3: Viking Sea
Wed, Mar 4: Valiant Lady
Wed, Mar 4: MSC Virtuosa
Thu, Mar 5: Aurora
Thu, Mar 5: Norwegian Epic
Fri, Mar 6: Norwegian Sky
Fri, Mar 6: Marella Discovery 2
Sun, Mar 8: Seven Seas Splendor
Mon, Mar 9: Odyssey of the Seas
Mon, Mar 9: Queen Victoria
Tue, Mar 10: Valiant Lady
Tue, Mar 10: Renaissance
Wed, Mar 11: Marella Explorer
Wed, Mar 11: Arvia
Thu, Mar 12: Mein Schiff 2
Thu, Mar 12: Celebrity Ascent
Thu, Mar 12: Norwegian Epic
Fri, Mar 13: Norwegian Sky
Fri, Mar 13: Viking Sea
Sat, Mar 14: Costa Fascinosa
Sat, Mar 14: Britannia
Sun, Mar 15: Britannia
Mon, Mar 16: MSC Virtuosa
Tue, Mar 17: Queen Elizabeth
Thu, Mar 19: AIDAsol
Thu, Mar 19: Norwegian Epic
Fri, Mar 20: Norwegian Sky
Fri, Mar 20: Seabourn Ovation
Sun, Mar 22: Britannia
Sun, Mar 22: Seabourn Ovation
Mon, Mar 23: Viking Sea
Wed, Mar 25: Marella Explorer
Wed, Mar 25: Valiant Lady
Thu, Mar 26: Mein Schiff 2
Thu, Mar 26: Norwegian Epic
Fri, Mar 27: Norwegian Sky
Mon, Mar 30: MSC Virtuosa
Mon, Mar 30: Evrima
April 2026
Thu, Apr 2: Celebrity Ascent
Thu, Apr 2: Norwegian Epic
Fri, Apr 3: Norwegian Sky
Fri, Apr 3: Caribbean Princess
Fri, Apr 3: MS Marina
Sun, Apr 5: Koningsdam
Tue, Apr 7: Queen Elizabeth
Wed, Apr 8: Marella Explorer
Thu, Apr 9: Mein Schiff 2, MS Allura
Thu, Apr 9: Norwegian Epic
Fri, Apr 10: Brilliance of the Seas
Sat, Apr 11: Celebrity Ascent
Thu, Apr 16: Mein Schiff 1
Fri, Apr 17: Norwegian Epic
Mon, Apr 20: Marella Explorer
Wed, Apr 22: Mein Schiff 2
Thu, Apr 23: Caribbean Princess
Fri, Apr 24: Marella Discovery 2
Tue, Apr 28: Jewel of the Seas
Wed, Apr 29: Freewinds
May 2026
Mon, May 4: Freewinds
Wed, May 13: Freewinds
Mon, May 18: Freewinds
Tue, May 26: Freewinds
June 2026
Sat, Jun 20: Seven Seas Mariner
July 2026
Thu, Jul 16: Disney Fantasy
September 2026
Fri, Sep 18: Crystal Symphony