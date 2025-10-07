Associates Times Associates Times: West Indies and Caribbean News Online
Tuesday, 7th October 2025

Saint Lucia officially opens 2025/2026 Cruise Season at Port Castries

The season kicked off on October 5 with Celebrity Reflection docking at Port Castries, marking the start of a schedule designed to boost tourism and showcase the island’s adventure and cultural attractions.

Port Castries

Saint Lucia has officially opened its 2025/2026 cruise season. The opening ceremony took place on October 5, 2025, at Port Castries, which saw the attendance of government officials, tourism partners and industry stakeholders. The cruise ship Celebrity Reflection, captained by George, was also docked at the port to mark the start of the season.

Dr Ernest Hilaire, Minister for Tourism, Investment, Creative Industries, Culture, and Information, shared during his welcome address that Saint Lucia is a leader in the Caribbean in terms of tourism and highlighted the nation’s adventure activities. Visitors can enjoy hiking in the Piton Mountains, rainforest exploration, underwater adventures and local food tours.

The Saint Lucia Tourism Authority thanked the Ministry of Tourism, Saint Lucia Cruise Port, SLASPA, and Invest Saint Lucia for their continued support. They worked together to improve the cruise schedule to enhance visitor experience.

Saint Lucia 2025/2026 Cruise Schedule

October 2025

  • Sun, Oct 5: Norwegian Escape

  • Sun, Oct 5: Celebrity Reflection

  • Fri, Oct 10: SH Vega

  • Tue, Oct 14: Celebrity Reflection

  • Thu, Oct 16: Rhapsody of the Seas

  • Tue, Oct 21: Queen Elizabeth

  • Thu, Oct 23: Celebrity Reflection

  • Thu, Oct 23: Grand Princess

  • Sat, Oct 25: Zuiderdam

  • Sat, Oct 25: Carnival Venezia

  • Thu, Oct 30: Amera

November 2025

  • Sun, Nov 2: Caribbean Princess

  • Sun, Nov 2: Disney Magic

  • Sun, Nov 2: Royal Clipper

  • Tue, Nov 4: Celebrity Reflection

  • Wed, Nov 5: MS Insignia

  • Wed, Nov 5: Jewel of the Seas

  • Thu, Nov 6: Arvia

  • Thu, Nov 6: Mein Schiff 2

  • Fri, Nov 7: Enchanted Princess

  • Fri, Nov 7: Vision of the Seas

  • Sun, Nov 9: Seven Seas Splendor

  • Tue, Nov 11: Queen Elizabeth

  • Tue, Nov 11: Spirit of Discovery

  • Wed, Nov 12: Valiant Lady

  • Thu, Nov 13: Britannia

  • Fri, Nov 14: AIDAsol

  • Sat, Nov 15: Aurora

  • Sat, Nov 15: AIDAperla

  • Sat, Nov 15: Evrima

  • Sun, Nov 16: MS Insignia

  • Sun, Nov 16: Azamara Quest

  • Sun, Nov 16: Renaissance

  • Mon, Nov 17: Adventure of the Seas

  • Wed, Nov 19: Arvia

  • Wed, Nov 19: Valiant Lady

  • Wed, Nov 19: SeaDream II

  • Thu, Nov 20: Mein Schiff 2

  • Thu, Nov 20: Silver Shadow

  • Fri, Nov 21: Brilliance of the Seas

  • Fri, Nov 21: Rotterdam

  • Sat, Nov 22: Crystal Serenity

  • Sat, Nov 22: Britannia

  • Sat, Nov 22: AIDAblu

  • Sun, Nov 23: Britannia

  • Sun, Nov 23: MS Allura

  • Sun, Nov 23: Koningsdam

  • Sun, Nov 23: Silver Shadow

  • Sun, Nov 23: Emerald Sakara

  • Tue, Nov 25: Celebrity Ascent

  • Tue, Nov 25: Grand Princess

  • Wed, Nov 26: Marella Discovery 2

  • Wed, Nov 26: Valiant Lady

  • Thu, Nov 27: Vasco Da Gama

  • Thu, Nov 27: Norwegian Epic

  • Thu, Nov 27: Royal Clipper

  • Fri, Nov 28: Volendam

  • Fri, Nov 28: Enchanted Princess

  • Fri, Nov 28: Marella Discovery 2

  • Sat, Nov 29: AIDAperla

  • Sat, Nov 29: SeaDream II

  • Sat, Nov 29: Sea Cloud Spirit

  • Sun, Nov 30: Azamara Quest

December 2025

  • Mon, Dec 1: Marella Explorer

  • Tue, Dec 2: Brilliance of the Seas

  • Tue, Dec 2: Queen Elizabeth

  • Tue, Dec 2: Evrima

  • Wed, Dec 3: Arvia

  • Wed, Dec 3: Queen Mary 2

  • Thu, Dec 4: Mein Schiff 2

  • Thu, Dec 4: Norwegian Epic

  • Thu, Dec 4: Le Dumont D’Urville

  • Fri, Dec 5: Carnival Venezia

  • Fri, Dec 5: Norwegian Breakaway

  • Fri, Dec 5: Royal Clipper

  • Sat, Dec 6: Celebrity Ascent

  • Sat, Dec 6: AIDAmar

  • Mon, Dec 8: Enchanted Princess

  • Mon, Dec 8: Silver Shadow

  • Mon, Dec 8: Emerald Azzurra

  • Tue, Dec 9: Silver Spirit

  • Tue, Dec 9: Le Dumont D’Urville

  • Wed, Dec 10: MSC Virtuosa

  • Wed, Dec 10: Grand Princess

  • Thu, Dec 11: Explora 2

  • Thu, Dec 11: Norwegian Epic

  • Thu, Dec 11: Silver Shadow

  • Fri, Dec 12: AIDAsol

  • Fri, Dec 12: Renaissance

  • Fri, Dec 12: Emerald Sakara

  • Fri, Dec 12: Royal Clipper

  • Sat, Dec 13: AIDAperla

  • Sat, Dec 13: Club Med 2

  • Sun, Dec 14: Koningsdam

  • Sun, Dec 14: MS Insignia

  • Sun, Dec 14: Azamara Quest

  • Mon, Dec 15: Marella Explorer

  • Mon, Dec 15: Valiant Lady

  • Tue, Dec 16: Seven Seas Grandeur

  • Tue, Dec 16: MS Allura

  • Tue, Dec 16: Celebrity Ascent

  • Wed, Dec 17: Arvia

  • Wed, Dec 17: Le Bellot

  • Thu, Dec 18: Mein Schiff 2

  • Thu, Dec 18: Marella Discovery

  • Fri, Dec 19: Norwegian Epic

  • Fri, Dec 19: Brilliance of the Seas

  • Fri, Dec 19: Evrima

  • Sat, Dec 20: Britannia

  • Sun, Dec 21: Britannia

  • Sun, Dec 21: Silver Spirit

  • Sun, Dec 21: Emerald Sakara

  • Mon, Dec 22: MSC Virtuosa

  • Tue, Dec 23: Viking Sea

  • Tue, Dec 23: Silver Spirit

  • Tue, Dec 23: Queen Elizabeth

  • Tue, Dec 23: Seabourn Ovation

  • Wed, Dec 24: Valiant Lady

  • Wed, Dec 24: Spirit of Adventure

  • Wed, Dec 24: Ilma

  • Thu, Dec 25: Norwegian Epic

  • Thu, Dec 25: Costa Fascinosa

  • Thu, Dec 25: Le Bellot

  • Fri, Dec 26: Norwegian Sky

  • Fri, Dec 26: Silver Shadow

  • Fri, Dec 26: Royal Clipper

  • Sat, Dec 27: AIDAperla

  • Sat, Dec 27: Sea Cloud Spirit

  • Sat, Dec 27: Evrima

  • Sun, Dec 28: Seven Seas Mariner

  • Sun, Dec 28: Zuiderdam

  • Sun, Dec 28: Royal Clipper

  • Sun, Dec 28: Sea Cloud II

  • Mon, Dec 29: Azamara Quest

  • Mon, Dec 29: Azamara Onward

  • Mon, Dec 29: Volendam

  • Mon, Dec 29: Club Med 2

  • Mon, Dec 29: Sea Cloud Spirit

  • Tue, Dec 30: Seven Seas Grandeur

  • Tue, Dec 30: Valiant Lady

  • Tue, Dec 30: Arvia

  • Wed, Dec 31: Marella Explorer

  • Wed, Dec 31: Brilliance of the Seas

  • Wed, Dec 31: Viking Sea

  • Wed, Dec 31: Silver Ray

January 2026

  • Thu, Jan 1: Mein Schiff 2

  • Thu, Jan 1: Norwegian Epic

  • Thu, Jan 1: Viking Sea

  • Thu, Jan 1: Europa 2

  • Fri, Jan 2: Norwegian Sky

  • Fri, Jan 2: AIDAblu

  • Sat, Jan 3: Amera,

  • Sat, Jan 3: Britannia

  • Sat, Jan 3: Evrima

  • Sun, Jan 4: Britannia

  • Sun, Jan 4: Seabourn Ovation

  • Sun, Jan 4: Le Bellot

  • Mon, Jan 5: MSC Virtuosa

  • Tue, Jan 6: Costa Pacifica

  • Wed, Jan 7: Grand Princess

  • Wed, Jan 7: Silver Spirit

  • Wed, Jan 7: Sea Cloud Spirit

  • Thu, Jan 8: Silver Shadow

  • Thu, Jan 8: Celebrity Ascent

  • Thu, Jan 8: Norwegian Epic

  • Thu, Jan 8: Evrima

  • Fri, Jan 9: Marella Discovery 2

  • Fri, Jan 9: Carnival Conquest

  • Fri, Jan 9: Emerald Sakara

  • Fri, Jan 9: Royal Clipper

  • Fri, Jan 9: Club Med 2

  • Sat, Jan 10: AIDAperla

  • Sun, Jan 11: Seabourn Ovation

  • Sun, Jan 11: Royal Clipper

  • Sun, Jan 11: Le Bellot

  • Mon, Jan 12: Norwegian Sky

  • Mon, Jan 12: Viking Sea

  • Mon, Jan 12: MS Nautica

  • Tue, Jan 13: Brilliance of the Seas

  • Tue, Jan 13: Queen Elizabeth

  • Wed, Jan 14: Marella Explorer

  • Wed, Jan 14: Arvia

  • Wed, Jan 14: Ilma

  • Thu, Jan 15: Silver Shadow

  • Thu, Jan 15: Mein Schiff 2

  • Thu, Jan 15: Norwegian Epic

  • Thu, Jan 15: Evrima

  • Thu, Jan 15: Sea Cloud II

  • Fri, Jan 16: Queen Victoria

  • Fri, Jan 16: Ventura

  • Fri, Jan 16: Hebridean Sky

  • Sat, Jan 17: Wind Spirit

  • Sat, Jan 17: Celebrity Ascent

  • Sat, Jan 17: Britannia

  • Sun, Jan 18: Britannia

  • Sun, Jan 18: Emerald Sakara

  • Mon, Jan 19: MSC Virtuosa

  • Tue, Jan 20: Wind Surf

  • Tue, Jan 20: Odyssey of the Seas

  • Tue, Jan 20: Explora 2

  • Wed, Jan 21: Iona

  • Wed, Jan 21: Enchanted Princess

  • Wed, Jan 21: Norwegian Sky

  • Wed, Jan 21: Wind Surf

  • Wed, Jan 21: Sea Cloud Spirit

  • Thu, Jan 22: Viking Sea

  • Thu, Jan 22: Norwegian Epic

  • Fri, Jan 23: AIDAsol

  • Fri, Jan 23: Renaissance

  • Fri, Jan 23: MS Insignia

  • Fri, Jan 23: Royal Clipper

  • Sat, Jan 24: AIDAperla

  • Sat, Jan 24: Caribbean Princess

  • Sat, Jan 24: Silver Spirit

  • Sat, Jan 24: Le Bellot

  • Sun, Jan 25: Seabourn Ovation

  • Sun, Jan 25: Viking Sea

  • Sun, Jan 25: Carnival Conquest

  • Sun, Jan 25: Royal Clipper

  • Mon, Jan 26: Mein Schiff 3

  • Mon, Jan 26: Silver Shadow

  • Mon, Jan 26: Le Dumont D’Urville

  • Tue, Jan 27: Arvia

  • Tue, Jan 27: Silver Spirit

  • Tue, Jan 27: Ilma

  • Wed, Jan 28: Marella Discovery 2

  • Wed, Jan 28: Marella Explorer

  • Wed, Jan 28: Wind Surf

  • Thu, Jan 29: Celebrity Ascent

  • Thu, Jan 29: Mein Schiff 2

  • Thu, Jan 29: Norwegian Epic

  • Fri, Jan 30: Brilliance of the Seas

  • Sat, Jan 31: Britannia

  • Sat, Jan 31: Artania

  • Sat, Jan 31: Le Bellot

February 2026

  • Sun, Feb 1: Britannia

  • Sun, Feb 1: Viking Sea

  • Mon, Feb 2: Odyssey of the Seas

  • Mon, Feb 2: Norwegian Sky

  • Mon, Feb 2: Le Dumont D’Urville

  • Mon, Feb 2: SeaDream

  • Tue, Feb 3: Queen Elizabeth

  • Tue, Feb 3: Star Seeker

  • Wed, Feb 4: Valiant Lady

  • Wed, Feb 4: Silver Spirit

  • Wed, Feb 4: Sea Cloud II

  • Thu, Feb 5: Majestic Princess

  • Thu, Feb 5: Norwegian Epic

  • Fri, Feb 6: MSC Virtuosa

  • Fri, Feb 6: Emerald Sakara

  • Fri, Feb 6: Royal Clipper

  • Fri, Feb 6: Le Bellot

  • Sat, Feb 7: AIDAperla

  • Sat, Feb 7: Marella Discovery 2

  • Sat, Feb 7: Evrima

  • Sun, Feb 8: Royal Clipper

  • Mon, Feb 9: Explora 2

  • Mon, Feb 9: Sea Cloud II

  • Tue, Feb 10: Valiant Lady

  • Tue, Feb 10: Silver Shadow

  • Tue, Feb 10: Club Med 2

  • Wed, Feb 11: Ilma

  • Wed, Feb 11: Marella Explorer

  • Wed, Feb 11: Arvia

  • Wed, Feb 11: Viking Sea

  • Wed, Feb 11: Norwegian Sky

  • Thu, Feb 12: Mein Schiff 2

  • Thu, Feb 12: Norwegian Epic

  • Thu, Feb 12: SeaDream II

  • Fri, Feb 13: Grand Princess

  • Fri, Feb 13: Seabourn Ovation

  • Sat, Feb 14: MS Allura

  • Sat, Feb 14: MS Insignia

  • Sat, Feb 14: AIDAblu

  • Sat, Feb 14: Evrima

  • Sun, Feb 15: Caribbean Princess

  • Sun, Feb 15: Seabourn Ovation

  • Sun, Feb 15: Emerald Sakara

  • Sun, Feb 15: Star Clipper

  • Mon, Feb 16: MSC Virtuosa

  • Tue, Feb 17: Seven Seas Grandeur

  • Tue, Feb 17: Costa Pacifica

  • Wed, Feb 18: Grand Princess

  • Thu, Feb 19: Celebrity Ascent

  • Thu, Feb 19: Norwegian Epic

  • Fri, Feb 20: Norwegian Sky

  • Fri, Feb 20: AIDAsol

  • Fri, Feb 20: Royal Clipper

  • Sat, Feb 21: AIDAperla

  • Sat, Feb 21: Viking Sea

  • Sat, Feb 21: MS Insignia

  • Sat, Feb 21: Silver Spirit

  • Sun, Feb 22: Royal Clipper

  • Mon, Feb 23: Silver Shadow

  • Tue, Feb 24: Queen Elizabeth

  • Tue, Feb 24: Bolette

  • Wed, Feb 25: Marella Explorer

  • Wed, Feb 25: Arvia

  • Wed, Feb 25: SeaDream II

  • Thu, Feb 26: Mein Schiff 2

  • Thu, Feb 26: Ambience

  • Thu, Feb 26: Norwegian Epic

  • Fri, Feb 27: Norwegian Sky

  • Fri, Feb 27: Carnival Venezia

  • Sat, Feb 28: Celebrity Ascent

  • Sat, Feb 28: Britannia

March 2026

  • Sun, Mar 1: Britannia

  • Sun, Mar 1: Seabourn Ovation

  • Mon, Mar 2: Renaissance

  • Mon, Mar 2: Silver Ray

  • Mon, Mar 2: Club Med 2

  • Tue, Mar 3: Viking Sea

  • Wed, Mar 4: Valiant Lady

  • Wed, Mar 4: MSC Virtuosa

  • Thu, Mar 5: Aurora

  • Thu, Mar 5: Norwegian Epic

  • Fri, Mar 6: Norwegian Sky

  • Fri, Mar 6: Marella Discovery 2

  • Sun, Mar 8: Seven Seas Splendor

  • Mon, Mar 9: Odyssey of the Seas

  • Mon, Mar 9: Queen Victoria

  • Tue, Mar 10: Valiant Lady

  • Tue, Mar 10: Renaissance

  • Wed, Mar 11: Marella Explorer

  • Wed, Mar 11: Arvia

  • Thu, Mar 12: Mein Schiff 2

  • Thu, Mar 12: Celebrity Ascent

  • Thu, Mar 12: Norwegian Epic

  • Fri, Mar 13: Norwegian Sky

  • Fri, Mar 13: Viking Sea

  • Sat, Mar 14: Costa Fascinosa

  • Sat, Mar 14: Britannia

  • Sun, Mar 15: Britannia

  • Mon, Mar 16: MSC Virtuosa

  • Tue, Mar 17: Queen Elizabeth

  • Thu, Mar 19: AIDAsol

  • Thu, Mar 19: Norwegian Epic

  • Fri, Mar 20: Norwegian Sky

  • Fri, Mar 20: Seabourn Ovation

  • Sun, Mar 22: Britannia

  • Sun, Mar 22: Seabourn Ovation

  • Mon, Mar 23: Viking Sea

  • Wed, Mar 25: Marella Explorer

  • Wed, Mar 25: Valiant Lady

  • Thu, Mar 26: Mein Schiff 2

  • Thu, Mar 26: Norwegian Epic

  • Fri, Mar 27: Norwegian Sky

  • Mon, Mar 30: MSC Virtuosa

  • Mon, Mar 30: Evrima

April 2026

  • Thu, Apr 2: Celebrity Ascent

  • Thu, Apr 2: Norwegian Epic

  • Fri, Apr 3: Norwegian Sky

  • Fri, Apr 3: Caribbean Princess

  • Fri, Apr 3: MS Marina

  • Sun, Apr 5: Koningsdam

  • Tue, Apr 7: Queen Elizabeth

  • Wed, Apr 8: Marella Explorer

  • Thu, Apr 9: Mein Schiff 2, MS Allura

  • Thu, Apr 9: Norwegian Epic

  • Fri, Apr 10: Brilliance of the Seas

  • Sat, Apr 11: Celebrity Ascent

  • Thu, Apr 16: Mein Schiff 1

  • Fri, Apr 17: Norwegian Epic

  • Mon, Apr 20: Marella Explorer

  • Wed, Apr 22: Mein Schiff 2

  • Thu, Apr 23: Caribbean Princess

  • Fri, Apr 24: Marella Discovery 2

  • Tue, Apr 28: Jewel of the Seas

  • Wed, Apr 29: Freewinds

May 2026

  • Mon, May 4: Freewinds

  • Wed, May 13: Freewinds

  • Mon, May 18: Freewinds

  • Tue, May 26: Freewinds

June 2026

  • Sat, Jun 20: Seven Seas Mariner

July 2026

  • Thu, Jul 16: Disney Fantasy

September 2026

  • Fri, Sep 18: Crystal Symphony

